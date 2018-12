Actualidade

O PS do Porto abandonou a comissão de inquérito às construções na Arrábida, alegando que "o grupo municipal de Rui Moreira usou a posição maioritária que detém para recusar discutir o relatório".

Num comunicado divulgado hoje, a bancada socialista na Assembleia Municipal do Porto refere que, "perante a recusa do grupo municipal de Rui Moreira em debater ou sequer votar o relatório, e face à proposta ultrajante de demissão do relator, com aprovação garantida graças à maioria absoluta de Rui Moreira, o Partido Socialista abandonou os trabalhos da comissão".

Os socialistas sublinham que o grupo municipal do presidente da autarquia, Rui Moreira (independente), propôs a destituição do relator, o socialista Pedro Braga de Carvalho, numa "atitude inédita de intolerância e perseguição política".