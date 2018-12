Actualidade

Colin Stetson, Moon Duo, Pop Dell'Arte, Grails, Lula Pena, Lafawndah, Cave e The Sunflowers são os primeiros nomes avançados pela organização do festival Tremor, na ilha de São Miguel, para a edição de 2019 do certame.

Em nota hoje enviada à imprensa, a organização do festival açoriano apresentou os primeiros oito nomes do cartaz para a edição de 2019 do Tremor, a sexta do festival, que trará ao centro do Atlântico vários nomes portugueses e internacionais, entre 09 e 13 de abril.

O saxofonista norte-americano Colin Stetson, a dupla rock Moon Duo e os históricos portugueses Pop Dell'Arte são alguns dos primeiros destaques anunciados para o evento.