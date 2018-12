Actualidade

O escritor António Lobo Antunes lamentou que portugueses e espanhóis não sejam cidadãos do mesmo país, numa entrevista dada ao jornal catalão La Vanguardia no âmbito da Feira Internacional do Livro de Guadalajara e publicada hoje.

"Não consigo descobrir muitas diferenças entre a gente da península, somos a mesma coisa, temos a mesma maneira de reagir, embora se coma melhor na Catalunha do que em Portugal. É uma pena que não sejamos o mesmo país, todos os ibéricos. Filipe II de Espanha e I de Portugal tinha todo o direito de ser nosso rei, era neto do monarca legítimo", afirmou Lobo Antunes logo na primeira resposta da entrevista, antes de acrescentar que o "grande amor" da sua infância foi uma criada galega que trabalhava para os pais.

O autor que lançou recentemente em Portugal "A última porta antes da noite" realçou que o escritor que mais o comove "ainda é um grande poeta do século de ouro" da Península Ibérica, Francisco Gómez de Quevedo, a quem só Camões se pode igualar, na opinião de Lobo Antunes.