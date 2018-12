Actualidade

A empresa Mesa vai investir 30 milhões de euros na construção de um hangar para manutenção de aviões no aeroporto de Beja, que deverá começar no 1.º trimestre de 2019, revelou hoje à Lusa o presidente do grupo proprietário.

Segundo Paulo Mirpuri, presidente do grupo Hi Fly, o proprietário da Mesa, as obras de construção deverão começar "no 1.º trimestre de 2019" e durar 18 meses, devendo o hangar começar a funcionar "no 3.º trimestre de 2020".

A Mesa prevê investir "30 milhões de euros" na construção do hangar, que deverá criar "cerca de 150 postos de trabalho ao longo dos três primeiros anos de atividade", acrescentou.