A despesa direta das famílias para a saúde passou de 25% em 2000 para 27,2% em 2017, enquanto a despesa pública em relação a Produto Interno Bruto se manteve praticamente inalterada, segundo o Conselho das Finanças Públicas.

O documento "Sistemas de Saúde", hoje divulgado pelo Conselho das Finanças Públicas, considera que um aumento do rácio da despesa privada em saúde "sugere a existência de restrições efetivas no acesso da população aos cuidados de saúde disponibilizados no Serviço Nacional de Saúde".

O documento mostra que "a despesa direta das famílias registou um aumento acumulado" de 2,2 pontos percentuais entre os anos de 2000 e 2017, "passando de 25% para 27,2% da despesa corrente total".