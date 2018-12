Actualidade

A oposição na Assembleia Legislativa da Madeira considerou hoje a proposta de Orçamento Regional (OR) para 2019 "uma oportunidade perdida", contrapondo o PSD que o documento comprova o cumprimento do programa governativo apresentado à população.

O presidente do CDS-PP/Madeira, o deputado Rui Barreto, lembrou que o OR para 2019 é o último deste mandato do Governo Regional, considerando ser "a última oportunidade que tem para mudar de vida e de rumo".

Rui Barreto indicou que o desagravamento fiscal, sobretudo no Imposto sobre o Rendimento Coletivo (IRC), "deveria ter ido mais longe" e lamentou que a pobreza na Madeira esteja a aumentar de forma "mais rápida" do que o desenvolvimento económico.