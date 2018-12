Actualidade

Inspetores da Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária estão hoje a realizar buscas na Inspeção-Geral de finanças (IGF) e outras domiciliárias, confirmou à Lusa fonte policial.

A Procuradoria-Geral da República foi questionada sobre as buscas tendo e confirmou "a realização de uma busca no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do DIAP de Lisboa".

A Lusa também questionou o Ministério das Finanças, mas, fonte oficial recusou-se a comentar, dizendo que não comentava "processos judiciais em curso".