Actualidade

A agência Lusa e a Edições Novembro, de Angola, assinaram hoje em Lisboa um protocolo para ações de formação vocacionado para a área do jornalismo, também direcionado para as estruturas de apoio à publicação dos jornais.

"Sentimos necessidade de o acordo entre a Lusa e a Edições Novembro contemplar a vertente da formação, e é essa que assinámos agora; para lá da língua portuguesa que nos une, a formação é essencial, e nós temos algumas debilidades do ponto de vista técnico, e a Lusa tem disponibilidade e experiência nesse aspeto, então temos de juntar sinergias para superar as lacunas que temos no nosso jornalismo", disse o presidente do conselho de administração da Edições Novembro.

Falando no final da cerimónia de assinatura do Memorando de Entendimento, esta manhã na sede da Lusa, Victor Silva vincou que "só com homens bem formados" é possível "jornalismo de qualidade que possa responder aos desafios que Angola tem".