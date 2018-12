Actualidade

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) anunciou hoje ter concluído o processo de revisão salarial, no âmbito do Acordo de Empresa, com a Caixa Geral de Depósitos (CGD), prevendo um aumento mínimo de 18 euros.

Em comunicado, o SNQTB indica que o acordo alcançado na segunda-feira, depois de ter sido iniciado em outubro passado, estipula "um aumento da tabela de 0,75%, com aumento mínimo de 18 euros".

Ao mesmo tempo, prevê "a revisão das cláusulas de expressão pecuniária, como sejam as diuturnidades tipo A, abono para falhas, subsídio de refeição, subsídio de apoio ao nascimento/adoção, subsídio a trabalhador estudante e subsídio infantil e a revisão do valor máximo do crédito à habitação e a indemnização por morte em acidente de trabalho ou deslocação", acrescenta o sindicato.