Actualidade

Os bancos concederam 397 milhões de euros em novos créditos ao consumo em outubro, ascendendo o total desde janeiro aos 3,882 mil milhões de euros, mais 14% do que em 2017, divulgou hoje o BdP.

De acordo com dados disponíveis na página do Banco de Portugal (BdP), em outubro os bancos concederam empréstimos ao consumo no valor de 397 milhões de euros, mais do que os 353 milhões de euros emprestados em setembro e acima dos 390 milhões de euros de outubro de 2017, apesar dos vários alertas da instituição sobre o risco de sobreendividamento das famílias.

Nos primeiros dez meses de 2018, o montante acumulado de novos créditos ao consumo concedidos às famílias aumentou 14% em termos homólogos, de 3,406 milhões de euros em 2017 para 3,882 mil milhões de euros este ano.