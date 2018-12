Actualidade

O PSD propôs hoje o reforço dos mecanismos de combate à corrupção nos fundos estruturais, introduzindo a figura da delação premiada, que não existe no sistema jurídico português, e quer uma "medição rigorosa do impacto" do dinheiro europeu.

Estas foram duas das propostas que constam do documento do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD sobre "Recursos da União Europeia e fundos estruturais: Que caminho para o Futuro?" hoje apresentado pelo professor universitário Rui Vinhas da Silva, coordenador do CEN para as áreas da Economia, Trabalho e Inovação.

O objetivo principal da estratégia social-democrata, explicou Rui Vinhas da Silva, é colocar os fundos estruturais a suportar uma Estratégia Nacional de Competitividade, tutelada preferencialmente pelo primeiro-ministro, e que possa aumentar o nível das exportações de bens transacionáveis para 60% do PIB (até agora pouco acima dos 40%I.