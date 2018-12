Actualidade

A associação "Porto, o Nosso Movimento" acusou hoje o socialista Braga de Carvalho de ser um "desertor" por abandonar a comissão de inquérito da Arrábida, após "inventar relatórios para enganar a opinião pública", numa "chapelada" que "foi desmascarada".

Em comunicado, o movimento do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira (independente), critica o "falso relatório final" do relator escolhido por unanimidade pela comissão da Assembleia Municipal, Braga de Carvalho, e observa que o PS se juntou ao PSD (que deixou a comissão em novembro), "confirmando o ensaio de bloco central em curso no Porto".

Contactados pela Lusa, Rui Sá (CDU) não quis pronunciar-se, Pedro Lourenço (BE) afirmou que "hoje termina o mandato da comissão, que se reunirá para decidir o seu futuro" e Bebiana Cunha (PAN) disse que a comissão está a trabalhar "e, no final, divulgará as suas conclusões".