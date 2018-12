Actualidade

A coordenadora da Frente Comum, Ana Avoila, garantiu hoje que "não vai desistir dos aumentos salariais" para os funcionários públicos e adiantou que a reunião para discutir o tema com o Governo será no próximo dia 20.

"Não vamos desistir dos aumentos salariais. No dia 20 vamos discutir a nossa proposta porque entendemos que há dinheiro no Orçamento do Estado que dá para fazer aumentos salariais para os trabalhadores da Administração Pública. Nós não queremos estar mais um ano sem aumentos", afirmou a sindicalista aos jornalistas à saída da reunião com a secretária de Estado da Administração e Emprego Público, Maria de Fátima Fonseca.

Ana Avoila lembrou que os funcionários públicos estão há 10 anos seguidos sem aumentos e, por isso, "naturalmente que a prioridade da discussão neste momento é tudo o que é remuneração, ou seja, aumentos salariais e descongelamento de prestações congeladas há uma data de anos como ajudas de custo, banco para falhas, aumento do subsídio de refeição,...".