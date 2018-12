Actualidade

O treinador do Benfica, Rui Vitória, disse hoje que quer terminar a participação na Liga dos Campeões de futebol com um triunfo prestigioso sobre o AEK de Atenas, sem esquecer os milhões que isso trará ao clube lisboeta.

"Queremos ganhar e somar mais cerca de três milhões de euros para o Benfica. É isso que nos motiva e o prestígio de querer terminar com sete pontos", apontou Rui Vitória, em conferência de imprensa.

Já com o destino traçado nos 16 avos de final da Liga Europa, face ao terceiro lugar no grupo E, o técnico das 'águias' fez questão de recuar no tempo e justificar o falhanço na prova mais importante da UEFA, lembrando que "a diferença esteve em "30 segundos do 'match-point'" nos dois encontros com o Ajax (derrota por 1-0, em Amesterdão, e empate 1-1, em Lisboa).