Actualidade

O PSD mantém-se disponível para entendimentos com outros partidos sobre a sua proposta de reforma da justiça, mas caso não seja possível um acordo os sociais-democratas irão integrar as suas ideias no futuro programa eleitoral do Governo.

Numa conferência de imprensa para apresentar um documento do Conselho Estratégico Nacional do PSD (CEN) sobre fundos estruturais, o presidente deste órgão e vice-presidente do PSD, David Justino, foi questionado sobre o estado do documento sobre Justiça, que os sociais-democratas nunca divulgaram publicamente, e que foi recentemente objeto de reuniões entre os partidos e o Governo.

"As negociações continuam, sobre isso não vou introduzir nenhuma acha que possa estragar um processo que está em curso", afirmou.