Actualidade

A atriz francesa Juliette Binoche irá presidir o júri internacional da 69.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim, que acontecerá em fevereiro de 2019, anunciou hoje a organização.

"Estou muito contente por ter a Juliette como presidente do júri. O festival partilha uma forte ligação com ela, e estou muito feliz por ela regressar ao festival nesta posição de destaque", disse o diretor da Berlinale, Dieter Kosslick, a quem a atriz francesa agradeceu "a honra e o convite", acrescentando que irá "abraçar a tarefa com alegria e empenho".

Desde que se estreou no grande ecrã, em 1983, com o filme "Liberty Belle", de Pascal Kané, foi distinguida com vários prémios, como o Óscar de Melhor Atriz Secundária, pelo desempenho em "O Paciente Inglês", de Anthony Minghella, em 1997, que lhe valeu também o galardão da academia britânica de cinema e televisão (BAFTA) e o Urso de Prata de melhor atriz no Festival Internacional de Cinema de Berlim.