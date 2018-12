COP24

O ex-vice-presidente norte-americano, Al Gore, prémio Nobel da Paz 2017, considerou hoje "insultuosa" a posição dos Estados Unidos, da Arábia Saudita e da Rússia na conferência das Nações Unidas sobre alterações climáticas (COP24) que decorre na Polónia.

O Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC), com o qual Gore partilhou o Nobel, foi "insultado pelos governos dos Estados Unidos, da Arábia Saudita e da Rússia", declarou o ex-responsável democrata durante um discurso no Forum do Prémio Nobel da Paz, em Oslo.

Na COP24, que decorre em Katowice, sul da Polónia, os Estados Unidos, a Arábia Saudita, a Rússia e também o Kuwait, defenderam este fim de semana que as delegações "tomem nota" do mais recente relatório do IPCC, que alerta para a necessidade de ação urgente na redução de emissões de gases com efeito de estufa, mas sem o endossarem.