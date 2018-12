Actualidade

O líder do PCP desafiou hoje o primeiro-ministro, dizendo que "ainda vai a tempo" de aumentar o salário mínimo até aos 650 euros, em vez dos 600 euros anunciados para 2019.

Jerónimo de Sousa fez o desafio no debate quinzenal com António Costa, no parlamento, em Lisboa, que também confessou ter pena que os comunistas não apoiem a alteração às leis laborais e se juntem a uma "ampla base parlamentar".

"O Governo ainda está a tempo de decidir" um salário mínimo de 650 euros, afirmou Jerónimo, que também pediu "um aumento geral de todos os salários" na função pública.