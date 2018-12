Actualidade

A deputada dos Verdes Heloísa Apolónia criticou hoje o Governo por ter "uma obsessão" com a redução do défice orçamental e de intransigência nas negociações, nomeadamente com os professores.

No debate quinzenal com o primeiro-ministro, na Assembleia da República, em Lisboa, Heloísa Apolónia confrontou António Costa com a falta de investimento público e deu como exemplo a falta de barcos na travessia Lisboa-Seixal, no rio Tejo.

"Em matéria de défice, o Governo é mais papista do que o papa", afirmou, culpando também a influência do ministro das Finanças, Mário Centeno, que nesse momento regressava à bancada do executivo.