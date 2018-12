Actualidade

O coordenador da CGTP/Açores, João Decq Mota, considerou hoje que o Plano e Orçamento da Região para 2019 promove uma melhoria dos rendimentos dos trabalhadores e o combate à precariedade.

"Reconhecemos que houve da parte do governo alguma preocupação no sentido de ter em conta as nossas reivindicações, no sentido de melhorar os rendimentos do trabalho e de garantir um melhor emprego na região e com menos precariedade", adiantou, em declarações aos jornalistas, à margem de uma reunião com o vice-presidente do executivo açoriano, Sérgio Ávila, em Angra do Heroísmo.

O sindicalista admitiu que há "muitas situações que ainda estão longe" do que a central sindical CGTP defende, dando como exemplo o aumento do acréscimo regional ao salário mínimo nacional, que não foi integrado no Orçamento para 2019, mas defendeu que "apesar de tudo o Governo Regional tem dado passos no sentido de efetivamente diminuir a precariedade" no arquipélago.