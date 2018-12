Actualidade

O grupo de trabalho para analisar as despesas e reembolsos de viagens de deputados já foi criado e tem que alterar as regras em 2019, de acordo com um despacho do presidente do parlamento.

No texto, a que a Lusa teve acesso, Ferro Rodrigues alerta que deve "desenvolver os seus trabalhos de forma célere" para que as novas regras produzam efeitos "ainda na presente legislatura", ou seja, até ao verão.

Deste grupo de trabalho, que será coordenado pelo vice-presidente da Assembleia da República Jorge Lacão, fazem parte António Leitão Amaro (PSD), Pedro Delgado Alves (PS), Pedro Filipe Soares (BE), António Carlos Monteiro (CDS), António Filipe (PCP) e José Luís Ferreira (PEV).