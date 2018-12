Actualidade

O Orçamento da Madeira para 2019 foi hoje aprovado, na generalidade, na Assembleia Legislativa da região com os votos favoráveis do PSD, abstenção do CDS e contra das restantes bancadas (PS, JPP, BE, PCP, PTP e deputado independente).

Idêntico sentido de voto aconteceu na votação do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR), de 680 milhões de euros, que foi aprovado no parlamento madeirense.

As propostas de Orçamento e Plano estiveram a ser debatidas hoje na generalidade, baixam à discussão na especialidade e é votado na globalidade na sexta-feira.