Actualidade

A Associação de Imprensa Estrangeira em Portugal (AIEP) escolheu o ministro das Finanças, Mário Centeno, como personalidade do ano, segundo adiantou o organismo em comunicado.

"Os correspondentes estrangeiros atribuíram o prémio ao ministro das Finanças português, que se destacou na imprensa internacional depois da sua chegada no início do ano à presidência do Eurogrupo", lê-se na mesma nota.

A AIEP explicou que "o prémio personalidade do ano/Martha de la Cal tem como objetivo distinguir a pessoa ou a instituição que mais contribuiu para promover a imagem do país no estrangeiro durante o ano".