Actualidade

O FC Porto venceu hoje o Galatasaray, por 3-2, em jogo da sexta e última jornada do Grupo D da Liga dos Campeões de futebol, terminando a fase de grupos invicto.

Em Istambul, os 'dragões' marcaram por Felipe (16 minutos), Marega (42), de grande penalidade, e Sérgio Oliveira (57), com Feghouli (45+1), de penálti - falhou um aos 67 -, e Derdiyok (65) a fazerem os golos dos turcos.

O FC Porto termina a fase de grupos na primeira posição, com 16 pontos, mais cinco do que o Schalke 04, mais 12 do que o Galatasaray e 13 do que o Lokomotiv de Moscovo.