Actualidade

O Bloco de Esquerda abandonou hoje a Comissão de Inquérito às construções na Arrábida, alegando que não será cúmplice da decisão de afastar o relator e deitar fora o relatório para produzir um "à medida" do presidente da câmara.

"O Bloco hoje decidiu abandonar os trabalhos da Comissão, sobretudo face àquilo que se passou ontem [segunda-feira] na reunião, sobretudo a imposição do grupo do Rui Moreira, através da sua maioria, de impor a decisão de afastar o relator da comissão, de deitar a proposta de relatório que tinha sido feita ao lixo e dizendo que tinha que ser feito um relatório novo e impondo a prorrogação dos trabalhos da comissão, sem qualquer tipo de fundamento válido", afirmou em declarações à Lusa, o deputado do grupo municipal do Bloco de Esquerda (BE) Pedro Lourenço, à saída da reunião desta tarde da comissão.

Esta é, no entender do Bloco, "uma reação não ao facto da proposta de relatório ter sido tornada pública", mas sim pelo facto de o relatório ser muito claro em concluir que todos os presidentes da câmara, incluindo Rui Moreira, "foram cúmplices de uma série de irregularidades no processo da escarpa da Arrábida".