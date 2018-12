Actualidade

A Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe apresentam os níveis de desnutrição mais elevados da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), dados "preocupantes" que exigem "alguns apoios", admitiu à Lusa Manuel Lapão, diretor de Cooperação daquela organização.

Esta é uma questão que "vai ter, com certeza, algum investimento nos próximos anos", acrescentou o responsável, à margem de um seminário que decorreu, hoje, na sede da CPLP, em Lisboa, para apresentação do estudo sobre a caracterização da agricultura familiar de cada um dos Estados-membros daquela Comunidade, para que o relatório completo possa ainda ser apresentado no primeiro trimestre de 2019.

Das conclusões preliminares apresentadas hoje pelos consultores que realizaram o estudo, Manuel Lapão destacou também o facto positivo de que a produção da agricultura familiar cresceu "de forma significativa em alguns dos países da CPLP", como foi o caso de Angola, onde, disse, o nível de desnutrição baixou.