Actualidade

Cientistas portugueses na Universidade de Exeter, no Reino Unido, desenvolveram um sistema que utiliza 'drones' para criar modelos em três dimensões (3D) de zonas costeiras e calcular os impactos da subida do nível do mar devido às alterações climáticas.

Segundo um comunicado divulgado pela universidade, a tecnologia combina 'drones' e fotogrametria (medições reais a partir de fotografias) com uma localização precisa para criar modelos digitais detalhados de zonas costeiras.

"Ser capaz de mapear com precisão os terrenos numa escala local é crucial se quisermos desenvolver estratégias eficazes de conservação", disse o principal autor do estudo, Miguel Varela, do Centro de Ecologia e Conservação da Universidade de Exeter, citado no comunicado.