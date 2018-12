Actualidade

O Parlamento Nacional timorense aprovou hoje, na generalidade, o Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2019, com os votos favoráveis das bancadas da coligação do Governo e os votos contra da maior força da oposição.

As contas públicas, entre as maiores de sempre, tiveram 40 votos a favor e 25 contra.

O texto foi aprovado com os votos contra do maior partido da oposição, a Fretilin, que questionou as prioridades dos investimentos públicos, em particular a excessiva aposta em infraestruturas e grandes projetos e a menor em áreas como educação e saúde.