França/Ataque

Os eurodeputados, confinados desde o início da noite de terça-feira no Parlamento Europeu em Estrasburgo após um tiroteio que matou pelo menos três pessoas, começaram a sair do edifício após as 02:00 de hoje (01:00 em Lisboa).

A saída dos eurodeputados aconteceu logo após o presidente do Parlamento Europeu (PE), Antonio Tajani, ter anuncido o lançamento de um plano de evacuação em cooperação com a polícia francesa.

Uma hora depois, funcionários e eurodeputados foram escoltados pela polícia em autocarros e carrinhas para o centro da cidade, segundo a agência de notícias France-Presse.