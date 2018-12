Venezuela

A Assembleia Nacional da Venezuela, onde a oposição detém a maioria, aprovou na terça-feira um acordo no qual se declara como inexistentes as eleições locais venezuelanas de domingo por, alegadamente, violarem a Constituição.

"A farsa realizada a 09 de dezembro incumpriu todas as garantias eleitorais reconhecidas pelos tratados e acordos de Direitos Humanos, assim como pela Constituição da República Bolivariana da Venezuela e a Lei Orgânica de Processo Eleitorais", explica-se nas considerações do acordo, que acordou "declarar como inexistente" o ato eleitoral de domingo.

Entre os motivos, o texto explica "a ausência efetiva do Estado de Direito, a parcialidade do árbitro eleitoral, a violação de garantias efetivas para o exercício do direito ao sufrágio e para o exercício do direito a optar por cargos de eleição popular".