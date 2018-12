Actualidade

A Associação de Defesa dos Consumidores de Timor-Leste (ATC) defendeu hoje a rápida transformação da companhia de eletricidade do país numa empresa pública para ajudar a resolver os problemas de gestão da rede elétrica.

O presidente da ATC, António Ramos, explicou que a questão da gestão foi identificada como um dos maiores problemas a afetar a atividade, numa reunião com o diretor-geral da Eletricidade de Timor-Leste (EDTL), Virgílio de Fátima Guterres, de acordo com um comunicado enviado à agência Lusa.

"A EDTL funciona apenas como um departamento do Governo, com a gestão centralizada no Ministério das Finanças. Do ponto de vista prático, isso prejudica a gestão interna", indicou.