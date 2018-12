Actualidade

Um sismo de magnitude 5,2 na escala de Richter atingiu na noite de terça-feira a região de Magalhães e Antártica Chilena, no Chile, sem causar feridos ou quaisquer danos até ao momento, disseram as autoridades.

De acordo com o Centro Sismológico da Universidade do Chile, o abalo foi sentido às 21:31 (00:31 de quarta-feira, em Lisboa), com epicentro a 167 quilómetros a sul de Puerto Edén e a mais de 1.700 quilómetros da capital, Santiago.

Já o hipocentro foi localizado a 37,6 quilómetros de profundidade.