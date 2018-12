França/Ataque

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeu, expressou hoje as suas condolências às famílias das vítimas no tiroteio no centro de Estrasburgo, em França, onde pelo menos três pessoas foram mortas e 12 ficaram feridas.

"Em nome dos canadianos, ofereço minhas condolências às famílias das vítimas do terrível ataque perto do Mercado de Natal em Estrasburgo. Os nossos valores e tradições nunca podem ser derrotados por atos cobardes como este", escreveu Trudeau na rede social Twitter.

Segundo o ministro do Interior francês, Christophe Castaner, um dispositivo de 350 elementos das forças policiais foi mobilizado para encontrar o autor do ataque. Já as autoridades locais informaram na sua conta da rede social Twitter que as manifestações foram proibidas até novo aviso em todo o território da comuna de Estrasburgo.