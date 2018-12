Actualidade

O Governo e o Instituto Politécnico de Macau anunciaram hoje a abertura das inscrições para o Concurso Mundial de Tradução Chinês-Português, iniciativa que as autoridades querem que contribua para tornar o território num "centro da língua portuguesa da Ásia".

Em comunicado, a organização cita o coordenador-adjunto do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior do Governo, Chang Kun Hong: "O Governo está empenhado em promover o ensino e a aprendizagem" do idioma luso, "esperando-se que a RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] se torne num centro da língua portuguesa da Ásia".

Já o presidente do Instituto Politénico de Macau, Im Sio Kei, sublinhou o esforço e investimento do instituto nesta área, em especial do Laboratório de Tradução Automática Chinês-Potuguês-Inglês, cujo desenvolvimento do sistema já conseguiu criar o "maior 'corpus' paralelo português-chinês do mundo, que servirá para apoiar significativamente a tradução (...), utilizando as técnicas computacionais mais avançadas".