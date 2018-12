Actualidade

O álbum homónimo de Mariza, produzido por Javier Limón, editado em maio último, foi considerado pela revista britânica Songlines um dos dez melhores de 2018, divulgou a publicação.

Sobre o álbum, escreve a revista que com o tema "Triguierinha", que fala de "um amor alegre", e com o qual abre o CD, Mariza "coloca de lado quaisquer preconceitos de que o fado é sempre melancólico".

A revista destaca o "maravilhoso" tema "Quem, me Dera", de autoria do angolano Matias Damásio, "Oração", a estreia de Mariza como autora, e a interpretação, com Maria da Fé, de "Fado Errado", que "dá um toque pessoal muito especial ao álbum".