Idanha-a-Nova criou a estratégia "Recomeçar" com o objetivo de atrair pessoas e para tentar inverter a curva demográfica do segundo concelho do país com menor taxa de habitantes por quilómetro quadrado, 6,2.

O concelho de Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, perdeu 70% da sua população, passando de 35 mil habitantes em 1950 para os atuais 8.000, a maioria dos quais idosos. Conta com apenas 33% de população ativa.

Apesar desta realidade, o presidente da Câmara de Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto, recusa-se a desistir e criou uma estratégia no sentido de inverter a situação e de travar o êxodo para as grandes cidades, sobretudo aquelas que estão situadas no litoral.