Interior

A região Centro é cada vez mais um destino para estrangeiros que procuram de mudar de vida, seja para criar um negócio, aproveitar a reforma ou simplesmente fugir do ritmo citadino. Os preços baixos, a paisagem e o clima ajudam.

No interior da região, há cada vez mais estrangeiros a recuperarem antigas quintas ou a construírem a sua casa de raiz. Por entre as serras, onde apreciam o silêncio, a paisagem e os cursos de água escondidos, começam a estabelecer-se comunidades informais. Alguns aparecem para aproveitar a reforma, outros criam um negócio ou trabalham à distância e muitos procuram apenas um estilo de vida mais em comunhão com a natureza.

As motivações da escolha do interior da região Centro estão normalmente associadas à possibilidade de uma vida longe das cidades europeias, com muitos a apontarem para os preços dos terrenos de um território despovoado e abandonado, para o clima ou para a abertura das comunidades locais aos de fora.