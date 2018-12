Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, vai enfrentar hoje uma moção de censura interna do partido Conservador à sua liderança, anunciou hoje um membro do partido.

A votação está prevista para hoje, entre as 18:00 e as 20:00 horas, sendo os votos contados "imediatamente depois e um anúncio será feito o mais breve possível".

O presidente da Comissão, Graham Brady, Comissão 1922, que gere o processo de eleições internas do partido Conservador, confirmou por comunicado que foi atingido o número de cartas suficiente para que seja pedida a retirada da confiança à líder.