Actualidade

A exportação de suínos portugueses para a China, cujo início estava previsto para dezembro, só deve iniciar-se em janeiro devido ao "tráfego de contentores" provocado pela greve dos estivadores eventuais de Setúbal, disse o diretor da federação de suinicultores.

"Neste momento estamos com algumas dificuldades logísticas para a colocação de contentores nos portos e, passando essa fase, daremos início à exportação", o que deverá ocorrer em janeiro, disse à Lusa o diretor da Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores, Nuno Correia.

De acordo com o responsável, "o tráfego de contentores" nos portos nacionais está "a trazer algumas dificuldades" à exportação de porcos, um negócio que vai movimentar cerca de 100 milhões de euros de exportações no primeiro ano e 200 milhões no segundo.