Os Ornatos Violeta, separados desde 2002, comemoram o 20.º aniversário do seu segundo e último álbum com um "curto regresso aos palcos", em julho de 2019, no Festival Marés Vivas, em Gaia, anunciou hoje à Lusa a PEV Entertainment.

Dezassete anos depois da separação, a banda portuguesa de rock alternativo, formada em 1991, no Porto, sobe ao palco principal do Marés Vivas a 20 de julho, para interpretar o seu segundo e último álbum de originais, "O Monstro Precisa de Amigos", disse a PEV, promotora do festival.

Editado a 22 de novembro de 1999, "O Monstro Precisa de Amigos", que contou com as participações da banda portuguesa Corvos, do cantor Vítor Espadinha e de Gordon Gano, vocalista dos Violent Femmes, foi consagrado como álbum do ano nos prémios Blitz de 1999, arrecadando também os prémios de melhor voz masculina, melhor canção (com "Ouvi Dizer") e melhor grupo português.