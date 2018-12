Actualidade

A Fundação Oriente e o Arte Institute anunciaram hoje a realização em Macau a 16 de dezembro de um festival de curtas metragens dedicado à divulgação do cinema português contemporâneo e de jovens realizadores lusos.

A VIII Edição do NY Portuguese Short Film Festival terá lugar na Casa Garden, delegação de Macau da Fundação Oriente, entre as 17:00 e as 19:30.

Organizado pela primeira vez em junho de 2011, foi o primeiro festival de curtas metragens portuguesas nos Estados Unidos, sendo que, ao promover o evento anualmente, em vários países, o Arte Institute pretende ampliar e conquistar novos públicos para o cinema português, em todo o mundo.