Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse hoje que lutará com todas as suas forças contra a moção de censura interna desencadeada por parlamentares do seu partido Conservador.

"Vou lutar contra essa votação com todas as minhas forças", disse num breve discurso em Downing Street, referindo que estava "firmemente decidida a terminar o trabalho" de aplicação do 'Brexit'.

Theresa May vai enfrentar hoje uma moção de censura interna do partido Conservador à sua liderança, anunciou hoje um membro do partido.