Actualidade

O Mercado Fernando Távora exibe, até 31 de janeiro, uma instalação luminosa que, envolvendo artistas de três países e 70 cidadãos de Santa Maria da Feira, evoca o trabalho desse arquiteto e propõe novas dinâmicas para o seu edifício.

A obra em causa designa-se "LUCity!" e replica o nome do programa internacional de mobilidade artística que, promovido pela plataforma de inovação social portuguesa 4iS e financiado pelo programa Creative Europe, conta com a parceria do Imaginarius Centro de Criação e três outras organizações culturais estrangeiras: a italiana Bass Culture, a eslovaca House! - Society for People and Places e o britânico Kirklees Theatre Fund - The Lawrence Batley Theatre.

João Rosa é o coordenador-geral do projeto enquanto diretor da 4iS, e explicou hoje à Lusa que o objetivo da iniciativa é questionar a relação entre comunidade, arte e espaço público, concretizando, através da cenografia e da iluminação, novas abordagens à relação entre a luz, o mercado municipal da Feira e a própria cidade.