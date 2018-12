Actualidade

A Baixa de Coimbra recebe pequenos concertos gratuitos de projetos emergentes da cidade, que vão tocar no sábado e no dia 22 em espaços comerciais desocupados do centro histórico, disse hoje a organização do evento.

O ciclo de pequenos concertos conta com a participação de cinco projetos musicais que estão a emergir na cidade, dando palco a "bandas que estão a começar, que ainda não têm um público consolidado e que têm mais dificuldade em conseguir tocar nas salas mais formais da cidade", disse à agência Lusa Ricardo Jerónimo, responsável pelo agenciamento da produtora e estúdio de gravação de Coimbra Blue House, entidade que coproduz o evento juntamente com a Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra (APBC).

No sábado, atuam os projetos Pinhata e Defrosted Pork Chops, bandas de jovens da cidade que estão em fase de gravação e "com projetos interessantes, que combinam várias influências" dos seus músicos, explanou.