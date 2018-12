Actualidade

O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural garantiu hoje, no parlamento, que o preço do leite pago ao produtor manteve-se estável até outubro, podendo aumentar com a abertura de novos mercados.

"O mês de outubro não foi um mês de baixa de preços, [estes] mantiveram-se, praticamente, constantes, entre janeiro e outubro, em cerca de 30 cêntimos", disse Capoulas Santos, durante uma audição parlamentar na Comissão de Agricultura e Mar, requerida pelo Bloco de Esquerda (BE).

Para o governante, o setor do leite "é muito importante" para o país e tem merecido "especial atenção" do executivo.