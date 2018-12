Actualidade

Apressados para chegar a horas ao trabalho, os utentes do transporte fluvial na região de Lisboa, que embarcavam e desembarcavam hoje, pelas 09:30, na estação do Cais do Sodré, queixam-se de que "o serviço vai de mal a pior".

"O serviço que está a ser prestado é péssimo. Alguém tem que fazer alguma coisa com isto, ou seja, neste caso, o Governo, porque isto é ao Estado que pertence, não é uma entidade privada", afirmou à agência Lusa Sónia Madeira, que utiliza o barco diariamente nas deslocações de casa para o trabalho, através da travessia Cacilhas - Lisboa.

Segundo esta utente, a situação de degradação do transporte fluvial "arrasta-se há meses, de dia para dia está cada vez pior", com supressões "quase diariamente".