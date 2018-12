Actualidade

O PSD vai apresentar hoje um requerimento para ouvir com "caráter de urgência" os chefes de equipa de urgência demissionários do hospital pediátrico D. Estefânia, em Lisboa.

Os chefes de equipa de urgência do Hospital D. Estefânia anunciaram hoje ter apresentado a sua demissão à administração por considerarem que houve "quebra do compromisso" da instituição em contratar mais médicos.

Para o deputado do PSD Luís Vales, esta demissão "é mais uma prova evidente" do "estado de degradação" do Serviço Nacional de Saúde (SNS).