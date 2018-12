Actualidade

O Governo angolano considerou hoje que a aprovação de um financiamento de 3,7 mil milhões de dólares (3,18 mil milhões de euros) pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), aprovado na sexta-feira, permite "aumentar a credibilidade económica externa" de Angola.

Num comunicado hoje divulgado pelo Ministério das Finanças angolano, em que se anuncia oficialmente o empréstimo do FMI, o ministro Archer Mangueira expressa satisfação pela aprovação do Programa de Financiamento Ampliado (EFF, na sigla inglesa), confirmando "o apoio às reformas em curso" para criar um ambiente macroeconómico favorável à retoma do crescimento inclusivo".

"Não obstante a componente de financiamento prevista no EFF, esta aprovação permitirá beneficiar da assistência técnica do FMI e é sinal de confiança nas políticas do executivo do Presidente [angolano] João Lourenço e na aposta na transparência das contas públicas, assim como servirá para o crescente aumento da credibilidade externa do nosso país, com efeitos positivos na captação de Investimento Direto Estrangeiro", lê-se na nota.