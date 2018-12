Actualidade

A ministra da Justiça vai ser ouvida no parlamento, por proposta do PSD e do CDS, sobre os motins nas prisões de Custóias e de Lisboa, foi hoje decidido na comissão de Assuntos Constitucionais.

O pedido de audição foi aprovado, com a abstenção do PS, na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que tentará marcar a reunião com a ministra Francisca van Dunem durante a próxima semana.

Para o deputado do PSD Carlos Peixoto, é preciso que a ministra vá, à Assembleia da República, "explicar o que está a fazer para resolver a situação" de conflito entre os guardas prisionais e o Governo.