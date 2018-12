Actualidade

As empresas e as autarquias estão cada vez mais sensíveis a ações de formação sobre assédio laboral e sexual em contexto de trabalho, afirmou hoje a coordenadora da formação da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV).

"Neste momento, a preocupação [com as questões de assédio] é mais transversal. Temos autarquias, assim como empresas, a pedir ações de formação" nesta área, disse a coordenadora da formação da APAV, Maria de Oliveira, que falava aos jornalistas após a inauguração do novo centro de formação da associação, em Coimbra.

Segundo a responsável, "as empresas estão cada vez mais sensíveis" para esta temática e pedem à APAV para se deslocar às suas instalações para falarem do tema, por forma a prevenir situações de assédio.